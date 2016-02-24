焦点：今年油市令人不忍直视 油企高管寄望2017甚至更晚开始复苏

2016年1月16日在纽约市皇后区拍到的一处加油站的图片。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透休斯顿2月24日 - 本周全球主要石油公司的高管齐聚休斯顿，他们似乎对一个问题达成共识：那就是今年市场将会惨不忍睹，谈及市场恢复平衡的希望时，许多人干脆直接跳到2017年，甚至更远。

2015年4月时，在全球最大的能源产业年会上，大家都在揣测油价何时触底，认为未来数年油价可能都将徘徊在60美元以下的预测是比较冷静的。

这次会议时，油价接近每桶30美元，去年“价格更低，时间更长”的说法已经被“价格甚至更低，时间更长”所取代，参加IHS CERAWeek能源会议的高管们变得愈发严肃，对自己的预测也更加谨慎。

“今年我们处于维持生存模式，”哥伦比亚国家石油公司Ecopetrol的首席执行官Juan Carlos Echeverry周二在会上表示。

美国独立页岩油生产企业之一Hess Corp(HES.N)首席执行官John Hess称，行业的低迷似乎才走出一半。

“这个过程可能需要三年，我们现在处在恢复平衡进程的中期，”他说。

西方石油(Occidental Petroleum) (OXY.N)的执行长Stephen Chazen同意这种看法，但警告称，对油市反弹的憧憬可能会让人过于乐观。

“你往往会遇到一个假的底部，也可能是两个、三个或是四个，”Chazen还说。

石油行业在去年经历过一次这样的假黎明，油价在去年第二季反弹，但在下半年回吐了涨幅，随后在今年年初进一步跌至新低。

现在，石油行业的高管将希望寄托在一种预期上，即全球石油需求将继续增长，最终会消除全球过剩供应。供应过剩在一定程度上是因过去10年美国页岩油繁荣引起的。

不过，如今国际能源署(IEA)预估这样的重新平衡将从明年开始，持续至2018年，其中传达令人不寒而栗的信息是许多石油企业，主要是美国页岩油生产商，可能撑不到复苏之时。

自2015年初以来，已有超过40家美国能源企业宣告破产，预计还会有更多公司步上后尘。

来到休斯顿参加会议的沙特石油部长欧那密，保证沙特无意逼美国页岩油对手走上绝路，他论调充满哲理。

“每桶不到2美元以及147美元的油价，我都看过，期间波动剧烈。供应过剩与供不应求我都经历过。我也见识过多次兴衰，”他在这项约2,800名能源业高管与专业人士齐聚的年度会议上表示。

“这些经验让我学到，这个行业与这种商品，跟所有大宗商品一样，难免有其周期性。需求起起落落，供应有高有低，价格也是有涨有跌。”(完)