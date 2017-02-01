沙特或将在特朗普当政期间加大对美石油投资--能源部长法力赫

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透迪拜2月1日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)在接受英国广播公司(BBC)采访时表示，沙特可能会加大在美国的石油投资，因为美国特朗普政府采取更加以化石燃料为导向的能源政策。
“我想我们必须承认，特朗普总统的政策利好于石油行业，”法力赫告诉BBC。
在被问及是否对特朗普关于寻求能源独立的承诺感到担忧时，法力赫表示，“我们并不担心美国本土石油供应的增长。我已经反复说过，只要它们的增长符合全球能源需求，我们都表示欢迎，”法力赫称。
“我们已向美国的炼油及分销领域投资数以十亿美元计资金。在特朗普政府的产业及油气利好政策下，我们可能会加大这方面的投资。”(完)
(编译 刘秀红；审校 于春红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
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