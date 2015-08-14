《KEMP专栏》石油市场变革不能仅着眼于页岩油

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 孙国玉/许娜/白云/杜明霞

路透伦敦8月13日 - 2014年末时美国页岩油日产量仅为500万桶，不到世界石油生产和消费量的6%。

页岩油的市场占有率虽然不大，但却打乱了整个石油业的版图，因为页岩油的成本位于成本曲线的中间位置，自2010年以来全球石油供应增长有一半以上来自页岩油。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，2010-2014年间，全球石油日产量增加了700万桶，而同期页岩油日产量则增加了400万桶，占其中的一半以上。

与中东的传统大型油田相比，页岩油生产成本相对较高，但与深海大型油气项目相比成本又较低，与北海和加拿大的油砂形成有力竞争。

页岩油的价格竞争力以及快速增长打乱了业内其他油企的方寸。

国际大型油企开发的大项目现在只能以每桶70美元、乃至50美元为基础考虑项目，而一年之前考虑项目时还以每桶80-100美元为基础。

对于收入锐减，中东的石油出口商也只能无奈地去适应。

北海、阿尔伯塔、拉美、非洲和边远勘探区域的高成本生产商，仅能挣扎着求生存。

专家最初认为北达科他州和德克萨斯州页岩油的边际成本为每桶70美元，之后随着产油效率提高，盈亏平衡点已下调至每桶60甚至50美元，情况最佳区域甚至能低到40或30美元。

页岩油理应被称为堪比20世纪之交旋转钻探的问世、以及1950和1960年代中东大型常规水库启用的一场变革。

但页岩油造成的颠覆性影响，不应掩盖其目前仍只能满足二十分之一的全球石油需求的事实。

太多研究分析仍只专门针对页岩油和石油输出国组织(OPEC)，忽视了油价下跌对非OPEC和非页岩油产量的影响，而这部分产量占了全球液态石油产量的一大半以上。

市场已经对研究巴肯(Bakken)、鹰滩(Eagle Ford)和二叠纪(Permian)盆地页岩生产情况最好地区的盈亏平衡率迷住，似乎认为这是对短期和中期油价最重要的事。

但油市中期前景取决于传统产量持续增长，以及把北达科他州和德州的先进技术推广到美国其他地区，和阿根廷、俄罗斯和中国等生产成本高得多的国家。

**页岩油的盈亏平衡点**

据多数预测人士称，全球的石油日需求量每年在以150万桶或更高的幅度增长，这些需求必须得到满足，不管满足它的需求来自哪儿。

根据美国能源资料协会(EIA)8月的短期能源展望，在油价崩跌的情况下，美国原油产量出人意料的坚挺，但到2015年底和2016年底美国的产量预计都将比2014年底的产量要低。

在美国原油日产量每年以超过100万桶的幅度增长了三年后，今年美国的日均产量预计将只增加65万桶，之后在2016年的增幅料降至40万桶。

随着页岩油生产日趋迟滞，增加的原油需求将必须由OPEC和非OPEC的非页岩油生产国来满足。

沙特和它在OPEC的亲密盟友正在依靠这点来推动油市实现再平衡，并吸收伊朗2016年将增加的出口。沙特的战略可能没有它表面看上去的那么不切实际。

虽然通过提高油的品质和集中开发现有区块的最佳区域，页岩油厂商或许有能力应对每桶40或50美元的油价，但整个行业想实现明显增长却不容易，除非油价上涨。

据北达科他州监管当局称，巴肯(Bakken)核心地区的页岩油开采盈亏均衡点可能最低在30或40美元，但核心区之外的地区需要油价在60美元或更高，才能覆盖他们的成本并实现可接受的回报。

位于德克萨斯州和西南部的Eagle Ford、Permian Basin和Niobrara页岩油区情况也一样：通过聚焦于核心区可能可以维持生存，但若要大幅增长，可能需要更高的价格，以让更加边缘的地区得到开发。

**非OPEC，非页岩油部分**

在美国和OPEC以外地区，若要产量持续增长，则需进行大笔投资，以抵消现有油井产量下滑并新增产出。

但非OPEC产油商正在大砍资本支出。由于油价触及新低，非OPEC、非页岩油产油商开始采取新一轮裁员和削减成本举措。

根据油田服务公司Baker Hughes，北美和OPEC以外地区活跃钻机数量，自2014年7月以来已减少22%。

未来数月活跃钻机数量看起来将不可避免地继续减少，因现有钻探项目完成，而且勘探和生产预算缩紧。

很多分析师仍假定，OPEC或者页岩油生产商将必须大幅减产，以调整市场。

更可能的情景是：OPEC产量继续增加，页岩油产量持稳或者小幅下降，非OPEC国家产量大幅放缓，与此同时需求继续增长。(完)

(译文审校 孙茉莉/高琦/张若琪/陈宗琦)

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