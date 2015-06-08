油价下滑 因中国原油进口下降且OPEC会议决定仍在发酵

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约6月8日 - 油价周一下跌1%或更多，因中国需求下降，且担心石油输出国组织(OPEC)维持产量不变的决定将令目前供应过多的情况持续，尽管美元下跌限制油价跌幅。
周一中国官方数据显示，5月进口原油较4月减少约25%。成品油方面，进口减少超过6%，出口减少10%。
数据反映，上月中国炼厂使用更多库存的原油，导致进口原油下降。更多的原油加工厂进行维修也被指造成需求下降。
不过，一些交易商称，5月每日到港原油为547万桶，4月为创纪录的737万桶，以到港量计算，5月原油进口较4月骤降26%，这属反常情况。
“中国炼厂维修期，进口下降4-6%是可以接受的，但跌幅在20%或以上是需求崩溃的迹象，”Mizuho Securities能源期货部门董事Bob Yawger说。
Price Futures Group分析师表示，对于确信布兰特原油期货将升至每桶65美元以上和美国原油升至60美元以上的原油多头而言，中国需求继续大幅减少将导致“游戏格局发生改变”。
布兰特原油收低0.62美元，或1%，报每桶62.69美元。
美国原油收跌0.99美元，或1.7%，报每桶58.14美元。
“如果今日不是美元下跌，油价会跌得更多，因OPEC会议后市场担忧油市供应，”Tyche Capital Advisors管理合伴人Tariq Zahir说。
美元指数.DXY下跌1%，使包括原油在内的美元计价商品对欧元和其他货币持有者来说更便宜。
巴克莱表示，原油供应过剩将可能在今年持续，尽管供应过剩的规模可能会缩小，“看来油市仍会遇到麻烦，”巴克莱在报告中说。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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