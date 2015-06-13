沙特增产疑虑促使油价续跌 缩减周度涨幅

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透纽约6月12日 - 油价周五连续第二天下跌，回吐本周录得的大部份升幅，因投资者获利了结，他们担心沙特增产将令全球供应过剩的情况加剧。
原油服务公司Baker Hughes提供的数据显示，最新一周美国原油钻井平台数目继续减少，但原油价格对此无甚反应。
汽油期货从周四触及的七个月高位回落。交易商称，汽油基本面仍然强劲，因夏季驾驶需求和汽油价格相对低。
“希腊债务蹉商正拖累欧元，阻止原油的涨势，”ClipperDatadata商品研究部门董事Matt Smith说，“沙特即将增产的压力也导致油市收低。”
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)一位高层周四表示，沙特准备在未来几个月增加石油产量至纪录新高，以满足不断增加的全球和国内需求。这消息令油价延续周四的跌势。油价在周四下挫1%。
布兰特原油收低1.24美元，或2%，报63.87美元。本周，布兰特原油上涨0.7%。
美国原油收跌0.81美元，或1.3%，报59.96美元。本周，美国原油上扬1.5%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。