油价大跌3% 因美元急升和供应过多忧虑重现

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约5月7日 - 油价周四急跌3%，因美元抺去过去两日录得的跌幅回升，使油市可能在五周内首周下跌。
在周三美国政府数据显示上周原油库存数月来首度减少后，交易商和投资者的焦点重新回到原油和汽油供应过剩上来。
美元上涨，因周四公布的一周初请失业金人数良好，令市场乐观认为周五出炉的4月美国就业报告将显示就业市场表现强劲。
“美元肯定是今日油价下跌的主要推手，尽管人们也关注到油市基本面，以及投资者在过去一个月油价劲扬后锁定部分获利，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
布兰特原油收跌2.23美元，或3.3%，报每桶65.54美元。本周，布兰特原油可能下挫1.6%，将为4月30日来首周下跌。
美国原油收低1.99美元，或3.3%，报每桶58.94美元。
汽油下挫2.3%，收报略高于每加仑1.99美元，录得一个月来最大单日跌幅。
强于预期的需求增长和美国原油供应放缓提振油价从1月触及的六年低位反弹50%。
不过，原油交易商说，实货市场显示需求疲弱，他们指出，数千万桶西非、阿塞拜疆和北海原油仍在寻找买家。
美国政府数据周三显示，上周美国原油库存减少近400万桶，为1月来首次减少。但原油库存仍在4.87亿桶的高位。
石油输出国组织(OPEC)海湾地区一成员国高级代表周三表示，OPEC不太可能在没有非OPEC国家参与的情况下，在6月5日的会议上独自决议减产，一些OPEC成员国试图拉拢俄罗斯等非OPEC主要产油国加入减产行列。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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