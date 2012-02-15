独家：土耳其与沙特谈判後 坚持进口伊朗石油

路透迪拜/伊斯坦布尔2月14日电（记者 Humeyra Pamuk/Evrim Ergin）---土耳其和沙特阿拉伯的消息人士告诉路透，尽管国际社会对伊朗制裁施压增大，而土耳其最初表示可能购买更多沙特石油，但土耳其没有削减进口伊朗石油的计划，仍是伊朗少数忠诚客户之一。

消息人士称，土耳其高级别代表团周末访问了利雅德，决定不会向沙特要求额外供油，因此土耳其的态度明朗化。沙特是全球唯一能提供多余石油、替代伊朗石油的产油国。

土耳其此举将帮助伊朗避免雪上加霜。欧盟将从7月1日起禁运伊朗石油，亚洲大国迫于美国压力也表示，或削减伊朗石油进口量。

欧美针对伊朗核项目的制裁已重创伊朗石油产量，如果有更多买家停购伊朗石油，其产量和出口或进一步下滑。伊朗下月将进行议会选举，上述情况或导致预算缩减，加剧国内紧张局势。

沙特一名石油官员称，土耳其能源官员上周访问利雅德时，没有要求额外供油。

“土耳其没有要求更多供油，也没有计划禁运伊朗石油。”

土耳其安卡拉一名能源官员称：“土耳其将继续进口伊朗石油，除非联合国支持或同意欧美禁运伊朗石油。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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