阿联酋能源部长称即便油价每桶50美元 产能投资仍下滑

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透阿布扎比12月7日 - 阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周三表示，国际油市需要油价处在一个能刺激产能投资的水平，而即便油价在每桶50美元，投资也在下滑。
“我们已经测试了40美元和50美元的价格，但不能刺激投资。”马兹鲁伊在彭博举办的论坛上表示。
他还表示，在OPEC上月底达成减产协议后，他相信包括俄罗斯在内的非OPEC产油国也将减少产量。
他称，在这种背景下，石油市场或将在六个月内修正至比较合理的水准。“我们将在六个月后再看将有何需要，然后采取适当措施。”(完)
(编译 高琦/王兴亚；审校 李春喜/杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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