阿联酋能源部长称即便油价每桶50美元 产能投资仍下滑

路透阿布扎比12月7日 - 阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周三表示，国际油市需要油价处在一个能刺激产能投资的水平，而即便油价在每桶50美元，投资也在下滑。

“我们已经测试了40美元和50美元的价格，但不能刺激投资。”马兹鲁伊在彭博举办的论坛上表示。

他还表示，在OPEC上月底达成减产协议后，他相信包括俄罗斯在内的非OPEC产油国也将减少产量。

他称，在这种背景下，石油市场或将在六个月内修正至比较合理的水准。“我们将在六个月后再看将有何需要，然后采取适当措施。”(完)