油价从一个月高位回落 因美国原油库存意外增加

路透纽约4月5日 - 油价周三小幅收高，但从一个月高位回软，因英国最大的北海油田暂停生产带来的支撑，被美国原油库存意外增加，并上升至纪录高位所抵销，这限制了油价的涨幅。

原油日产量达到18万桶的北海Buzzard油田意外停产维修的消息周二开始支持油价。消息人士称，维修将需要一两天的时间。

不过，在美国政府报告周三显示上周美国原油库存增加160万桶后，油价短暂由升转跌。

分析师原本预计上周原油库存减少43.5万桶，在美国石油协会(API)周二晚称上周美国原油库存减少180万桶，EIA称美国原油库存增加，无疑是令人加倍意外。

“昨日API报告显示原油和两种成品油库存均大幅减少，令油市出现反弹，因此，当EIA称美国原油库存增加和成品油微幅减少，市场看多的乐观人气降温，”ClipperData商品研究部门董事总经理Matt Smith说。

布兰特原油期货收涨0.19美元，或0.4%，报每桶54.36美元，稍早触及55.09美元，为3月8日来最高。美国原油收涨0.12美元，或0.2%，报每桶51.15美元。

“原油库存增加令市场措手不及。这一周美国原油日出口量降至57.5万桶，上周为逾100万桶。”Powerhouse执行副总裁David Thompson说。

“卖盘很可能包括了相当多的止损单被触动。”

不过，交易商和分析师表示，库存数据中也有积极的方面。

“总的来说，我们认为这份数据相当中性，”渣打银行在报告中说。

渣打银行称，原油和成品油库存总数较五年均值下降200万桶，正处于正确方向，但减幅显然小于之前一周的下降830万桶。

分析师预计，美国产量上升，很可能令油价承压。(完)