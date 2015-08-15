美国原油期货从六年半低点小幅反弹 布兰特原油期货到期下滑

路透纽约8月14日 - 美国原油期货周五在跌至六年半新低后小幅反弹，因投资人担心全球供应过剩，美国原油期货连跌第七周。布兰特原油期货下滑，近月期货今日到期。

数据显示，6月美国北达科他州原油产量连升第二个月，将美国原油期货从日高拉回，美元走强以及消费者信心数据不及预期，也限制了油价的升幅。

能源服务公司Baker Hughes Inc (BHI.N)公布，本周美国生产商增加了两座石油钻井平台，为连续第四周增加。

美国原油期货盘初从今年新低反弹，之后从显示美国7月生产者物价指数(PPI)连续第三个月上升的数据中获得提振。

美国9月原油期货收涨0.27美元，报每桶42.50美元，盘中触及41.35美元的2009年3月来最低，日高则报42.96美元，本周该期货大跌逾3%。

9月布兰特原油收盘后到期，收低0.19美元，报每桶49.03美元，但本周上扬近1%，结束了六周连跌。尽管近期下滑，但布兰特原油期货仍远高于1月所创的今年低点45.19美元。

10月布兰特原油期货也下滑。

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，基金经理人在截至8月11日该周将美国原油期货的净多头和选择权仓位降至2010年最低水准。

欧洲公布的经济成长数据疲弱，打压布兰特原油期货，而全球第二大原油消费国－中国经济成长遇阻令美国和布兰特原油期货均承压。

高盛表示，人民币下滑令所有商品市场都感受到了压力，因这预示全球经济状况将恶化。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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