国际油价收跌逾2% 因美国钻井平台数量直指供应过剩将加剧

路透纽约8月21日 - 美国原油期价周五收跌2%，盘中跌至40美元之下，为2009年金融危机以来首次，且可能录得近30年来最长周度连跌，因有迹象显示美国供应过剩，且中国制造业活动疲弱。

美国原油期货盘中跌至40美元之下，之前公布的数据显示，美国钻井平台数量本周增加两座，连续第五周增加。数据加重了对美国页岩油产量对油价下跌反应迟缓，将导致全球供应过剩局面长期持续下去的担忧。

能源市场早盘下跌，因全球股市和汇市加入了原材料市场本周连续下跌的颓势，周五跌势加速，因数据显示8月中国制造业活动以近六年半最快速度萎缩。中国制造业是全球很多商品的大买家。

由于全球第二大石油消费国中国的需求前景日趋黯淡，加之预期今秋石油供应过剩的情况将大大加剧，交易员表示，多数石油交易商不愿逆大势而动。

“市场陷入了没完没了的跌势中，”PVM Oil Associates的董事Robin Bieber表示，“大趋势就是下跌——认命吧。”

美国原油期货收跌0.87美元，或2.1%，报每桶40.45美元，盘中触及六年半新低39.86美元。近月美国原油期货连跌八周，累积跌幅达33%，为1986年以来最长跌势。

美国原油期货尾盘削减部分跌幅，受助于美国汽油期货从合约低位反弹，因有消息称，PBF Energy Inc位于特拉华州特拉华市的一日加工18.2万桶原油的汽油生产设施起火。

布兰特原油期货收挫1.16美元，或2.5%，报每桶45.46美元，盘中触及45.07美元的低位，且险些自2009年3月以来首次跌穿45美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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