美国原油期货触及12年低位 因库欣原油库存急增和投资人避险

* 美国原油期货触及2003年低点，布兰特原油期货跌穿30美元

* 华尔街日报报导OPEC可能减产，扶助油价缩减跌幅

* 库欣原油库存继续增加

* 高盛预计下半年前美国原油价格在20-40美元

路透纽约2月11日 - 美国原油周四下滑，触及12年低位，因美国原油库存增加，高盛预期油价在今年下半年前将仍在低位，且投资者纷纷避开股票等高风险资产，投向黄金等避险资产。

原油价格在结算后的交易中从日内低位反弹，因华尔街日报报导，阿联酋能源部长称石油输出国组织(OPEC)成员国准备协同减产，而当前油价已迫使非OPEC产油国至少暂停增产。

多数交易商对上述消息持怀疑态度，指出委内瑞拉和俄罗斯近期呼吁OPEC和其他主要产油国减产的努力都没有成果。

“我要说的是这是第一次阿联酋加入，呼吁减产，”能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff表示，“这是第一次海湾产油国发声。”

稍早，美国原油跌至2003年新低，布兰特原油跌穿每桶30美元，此前数据显示美国和全球原油库存强劲且稳步增长。

两份原油合约周线跌幅扩大，本周迄今美国原油下跌14%，布兰特原油下跌10%。

美国原油CLc1结算价报每桶26.21美元，下跌1.24美元或4.5%，在结算后交易中跌至12年低位26.05美元，在华尔街日报报导发布后，美国原油缩减跌幅。

布兰特原油LCOc1结算价报每桶30.06美元，下滑0.78美元，或2.5%。该合约低见29.92美元。

投资者将资金投向避险资产。金价急升至一年高位，美国公债收益率骤降。

市场情报公司Genscape报导，截至2月9日该周，库欣原油库存增加近42.5万桶。周三美国政府数据显示，在截至2月5日该周，库欣原油库存触及纪录高位，迫近6,500万桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。

高盛表示，美国西德克萨斯中质油(WTI)价格在今年下半年前将维持在每桶20-40美元区间，因中国经济放缓及石油生产大量过剩压抑市场。“我们预计在2016年下半年前，油价将持续在每桶20-40美元间震荡，市场将极为波动且缺乏明确的走势方向，”高盛补充道。(完)