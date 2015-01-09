独家：市场过剩促使大型石油贸易商预订超大油轮用于海上囤油

2012年3月1日在新加坡港外拍到的一艘超级油轮。 REUTERS/Tim Chong

路透伦敦1月8日 - 部分全球最大的石油贸易商本周租用超大油轮用于海上储存原油，这标志着全球过剩石油库存的增长进入了一个新的阶段。

货运经纪公司和船运业消息人士对路透表示，维多、托克(Trafigura)等石油贸易公司以及能源巨擘壳牌(RDSa.L)均已提前最多12个月预订油轮。

他们称，这样大量的长期油轮订单很不寻常，暗示贸易商可能用这些船只在海上储存过剩原油以待价格反弹，这也是2009年上次油价崩跌时的策路。

目前现货原油价格已经跌了逾50%，贸易商可以将原油储存起来等待几个月甚至更长时间以后交货，预计到那时油价将会反弹。

目前，2015年底交货的布兰特原油价格每桶要比现货高出约8美元，该溢价在本周大幅扩阔，因预测今年上半年市场存在大量过剩，目前市场的价格体系处于所谓的正价差(远期升水)。

布兰特原油期货LCOc1周三触及五年半低点每桶49.66美元，周四在51美元附近交投。

主要能源贸易商在日常的运营中经常长期租用船舶，但消息人士称上周敲定的船期可能部分是用来储油。部分仍会用于日常石油运输。

维多是全球最大的独立石油贸易商，已预订了TI Oceania超级油轮，该油轮运载能力为300万桶，是世界上以载重吨位计最大的远洋油轮之一。

油轮经纪公司和石油贸易商提供给路透的价款文件显示，维多还预订了能装载200万桶原油的Maran Corona巨型油轮(VLCC)，托克则租用至少一艘VLCC。壳牌租用了两艘VLCC。

维多、托克和壳牌均未予置评。

**租约越长，费率越低**

船运文件显示，贸易公司能够以每日不到40,000美元的价格租用VLCC，远低于即期运费每日60,000-70,000美元。12月时平均租金涨到每日97,000美元，为数年来最高，也让许多石油贸易商推迟了租船计划。

经纪商表示，若同意租用船龄更老、能耗较高的船舶，租期最长达12个月，还可以安排更低的费率。

“2009年时运费极低，船主都愿意把船包租出去，以减少即期运费疲软的损失，”主要油轮公司Teekay(TK.N)的Christian Waldegrave表示。

“我认为在船运市场的上升期，比如现在，船主不大愿意把船长期包租出去，除非他们强烈感觉到运费将会下跌。”

初步数据显示，迄今为止油轮公司已预订出去大约1,200-1,500万桶的海上存储能力；而2009年至少有1亿桶原油在海上储存。

船运业消息人士表示，过去一周有更多贸易商前来询价。

JBC Energy分析师表示，虽然这说明市场供应过剩，不过既然原油可以挪到油轮上储存，那么未来几周油价可能会由此而暂获支撑。

“这不但会使短期价格压力有所缓解，实货市场也会因此清理一些库存，”JBC Energy在研究报告中指出。

“由于海上储油有利于平衡供需，未来几个月实货市场可能也会暂时得到支撑。”(完)

(编译/审校 郑茵/张荻/王颖/许娜)

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