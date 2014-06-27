（修正）焦点：国际邮轮公司投入巨资 冀以特色服务吸引中国海上观光客

(修正以修改标题错字，以及游轮海旅行网总经理为“王阳”)

路透上海6月27日 - 为了让中国游客相信，邮轮不只是前往度假地的交通工具，也可以是度假地点本身，全球大型邮轮公司正花费数以十亿计美元，打造超炫新邮轮，并推出别具一格的岸上服务项目。

嘉裕(Carnival Corp)(CCL.N)和皇家加勒比(Royal Caribbean Cruises Ltd)(RCL.N)等正试图以中国元素为卖点，以吸引游客的兴趣，譬如按照宴请一位前国家主席的菜单而提供的宴会。他们还利用中国人热心教育的特点，开办各种学习班，从外语到餐饮礼仪不一而足。

欧睿信息咨询预计，到2018年邮轮公司在中国的营收预计可达到115亿美元，去年为68亿美元。多位行业高管认为，中国市场将很快跃居世界第二，并最终可能超越美国。

“竞争正变得日益激烈，”中国海航集团旗下海航邮轮一位高管称，这其中的挑战在于，中国消费者对于邮轮的认识仍很“模糊”。

中国的邮轮行程一般约为五天，包括在韩国和日本的停靠时间。中国政府去年提出开发港口支持邮轮停泊，全球邮轮公司随后加大了对中国市场的投入。

根据政府和中交协邮轮游艇分会的数据，在2013年“海洋旅游”年，中国游客的数量增长将近20%，达到140万人次--这个数字到2020年可能会增长逾两倍。

“去年业务暴增，今年增长势头更猛，”游轮海旅行网总经理王阳表示。王阳表示，该公司去年在中国邮轮票务市场占有率为5%。

嘉裕旗下品牌Princess Cruises于5月首度将一艘邮轮的基地设在中国。明年皇家加勒比将把一艘价值近10亿美元的全新Quantum级邮轮直接从造船厂移往中国。此举不同于以往，多数西方国家航运业者在中国的船队都不是全新邮轮。

皇家加勒比国际副总裁Dominic Paul向路透表示，“最大的挑战在于将讯息传递给更多的消费者。”

这家邮轮业者去年承载30万名中国乘客，年度成长率目标为70%。公司拒绝透露投资或营收数额。

嘉裕也不愿说明投资及营收数字，不过该公司称计划在2013年至2015年之间将中国市场的运能扩增140%。

浏览中国邮轮旅游市场图表，请点选：(link.reuters.com/xan32w)

**教育消费者**

为了吸引消费者从事海上观光，并击败价格较低的本地竞争对手，全球性的邮轮业者正迎合中国人的胃口，特别是在餐饮方面。

Princess Cruises公司称，在中国市场提供24小时自助餐，还有一份类似前国家主席在白宫用餐的菜单。该公司还提供了更多“教育元素”，包括餐饮和招待西方客人的礼仪。

“我们的研究发现，中国客人对学习的兴趣更大”，公司总裁Jan Swartz对路透表示。

游轮海旅行网及竞争对手也在努力培育市场。携程网(CTRP.O)在社交媒体平台提供折扣，并和约会网站合作。携程网称在全部邮轮票务销售中占10%左右份额。

Swartz称，该公司与本地旅行社在市场营销方面共同投资，而且为第一批从中国基地出发的邮轮提供折扣。(完)

(编译 郑茵/张明钧/朱晓军；审校 屈桂娟)

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