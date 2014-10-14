女星克鲁兹当选《时尚先生》杂志“最性感女性”

路透洛杉矶10月13日 - 《时尚先生》杂志周一称，西班牙女星佩内洛普·克鲁兹（Penelope Cruz）当选其年度“最性感女性”。

40岁的克鲁兹出演的上一部电影为导演雷德利·斯科特执导的《The Counselor》，克鲁兹的丈夫哈维尔·巴登（Javier Bardem）也一同出演。克鲁兹将亮相即将上映的西班牙语电影《Ma Ma》，并在与萨莎·拜伦·科恩（Sacha Baron Cohen）一起拍摄喜剧《Grimsby》。

克鲁兹生于马德里，凭借《午夜巴塞罗那》（Vicky Cristina Barcelona）中的表现获得奥斯卡最佳女配角。她对《时尚先生》杂志称，戏剧性角色对她的吸引力已经不比从前。

“我曾对剧情片感兴趣。大多数人会这样，特别是那些艺术家们，你感觉被怂恿去发掘黑暗的一面。我现在一点兴趣都没有了。”她在即将出版的《时尚先生》杂志中称。

克鲁兹和45岁的丈夫哈维尔·巴登育有两个孩子。

美国女星米拉·库尼斯（Mila Kunis）、巴巴多斯出生的歌手Rihanna以及南非女星查理兹·塞隆（Charlize Theron）都曾获此殊荣。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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