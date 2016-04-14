克鲁兹称在考虑竞选搭档人选 高度评价鲁比奥

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透华盛顿4月13日（记者 Steve Holland） - 美国共和党总统参选人克鲁兹周三称，他在考虑如果自己成为共和党总统候选人、将选择谁作为竞选搭档，他对前竞争对手鲁比奥评价很高。
克鲁兹携妻子和两个女儿参加一个CNN节目。他表示，如果能够削弱特朗普的领先优势、迫使共和党人在7月的党代表大会上选择候选人，自己有取胜的信心。
克鲁兹表示，他和他的团队正在考虑可能的副总统竞选搭档。
“我们正在考虑一些不同的选择，”克鲁兹说道，但没有提及姓名。
当被问及鲁比奥时，克鲁兹称其为“惊人的沟通者”，鲁比奥在他的竞选中鼓舞了全美数以百万人。
“我将鲁比奥视为朋友，”克鲁兹说道，并称“任何人都会很自然地考虑鲁比奥”作为竞选搭档。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。