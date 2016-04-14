克鲁兹称在考虑竞选搭档人选 高度评价鲁比奥

亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转收高，受供应紧俏疑虑支撑
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月13日 - 美国共和党总统参选人克鲁兹周三称，他在考虑如果自己成为共和党总统候选人、将选择谁作为竞选搭档，他对前竞争对手鲁比奥评价很高。
克鲁兹携妻子和两个女儿参加一个CNN节目。他表示，如果能够削弱特朗普的领先优势、迫使共和党人在7月的党代表大会上选择候选人，自己有取胜的信心。
克鲁兹表示，他和他的团队正在考虑可能的副总统竞选搭档。
“我们正在考虑一些不同的选择，”克鲁兹说道，但没有提及姓名。
当被问及鲁比奥时，克鲁兹称其为“惊人的沟通者”，鲁比奥在他的竞选中鼓舞了全美数以百万人。
“我将鲁比奥视为朋友，”克鲁兹说道，并称“任何人都会很自然地考虑鲁比奥”作为竞选搭档。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
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