克莱斯勒扩大在美召回配备高田乘客座气囊车辆

路透底特律12月12日 - 克莱斯勒集团扩大在美国召回配备高田(7312.T)乘客座气囊旧款汽车，增加召回第二款气囊气体发生器设计，而受到影响的区域也增加。

菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)(FCAU.N)旗下的克莱斯勒周四晚间发布声明表示，公司正召回208,783辆汽车，范围扩及五个州及三个地区。公司称，目前并无任何汽车伤亡事故与高田乘客座气囊有关。

克莱斯勒表示，包括近期召回一款皮卡车种及配备另一款高田气囊气体发生器车辆在内，受到影响的车辆估计达617,573辆。

“克莱斯勒集团并未发现有任何一台汽车的气囊气体发生器有问题，”该公司表示。“然而，公司为谨慎起见，将替换这些零件。”

周四的召回行动涉及2003-2005年款道奇及克莱斯勒汽车、皮卡车及运动休旅车(SUV)。公司将自2月8日起通知受到影响的客户。(完)

(编译 龚芳; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。