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国际财经 | 2013年 7月 4日 星期四 10:15 BJT

克莱斯勒将在全球召回84万辆汽车

路透底特律7月3日 - 克莱斯勒集团周三表示，将在美国和其它国家召回84万辆汽车，主要因为主动式头枕存在隐患。

克莱斯勒称，召回分五批进行，其中有近50万辆车和运动休旅车(SUV)是因为主动式头枕问题，另外召回的28.2万辆轻型客车是因为安全气囊存在隐患。

虽然克莱斯勒已经改善了消费者报告等第三方质量评估的表现，但自6月初以来，还是进行了12次召回行动，涉及约400万辆汽车。(完)

(编译 白云; 审校 李春喜)

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