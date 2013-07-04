克莱斯勒将在全球召回84万辆汽车

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透底特律7月3日 - 克莱斯勒集团周三表示，将在美国和其它国家召回84万辆汽车，主要因为主动式头枕存在隐患。
克莱斯勒称，召回分五批进行，其中有近50万辆车和运动休旅车(SUV)是因为主动式头枕问题，另外召回的28.2万辆轻型客车是因为安全气囊存在隐患。
虽然克莱斯勒已经改善了消费者报告等第三方质量评估的表现，但自6月初以来，还是进行了12次召回行动，涉及约400万辆汽车。(完)
(编译 白云; 审校 李春喜)
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路透新加坡/纽约1月24日 - 一位知情人士周二表示，东燃通用石油已从BP买入一艘美国重酸性原油，这是首次有这类的原油进入日本，因石油输出国组织(OPEC)的减产推高了中东地区竞争性原油的价格。
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。