独家：瑞信、大摩着手准备阿里巴巴IPO 项目代号“阿凡达”

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透3月14日 -据两位知情消息人士称，瑞士信贷和摩根士丹利已着手准备有关阿里巴巴集团上市的工作，项目代号“阿凡达(Avatar)”。
其中一位消息人士称，这些围绕阿里巴巴上市开展的工作“没有进入高级阶段”，只是一些“初步工作”，比如安排理想的上市时间，选择合适的上市地点。
但他们承认这两家银行已经为赢得正式IPO承销商资格做好了充分准备。消息人士称，目前还没有哪家银行被正式委任为上市承销商。
瑞信和摩根士丹利近几年与阿里巴巴保持着密切互动。
阿里巴巴预计将在纽约上市，筹资规模料约达150亿美元，将成为2012年Facebook上市以来最受瞩目的互联网企业IPO。
彭博此前援引消息人士报导，阿里巴巴计划最快4月在美国上市。但IFR从消息人士处获悉，上市时间尚未决定。
阿里巴巴尚未正式表示不会在香港上市，不过执行副董事长蔡崇信(JoeTsai)接受路透独家专访时表示，阿里巴巴不会为了在香港证交所上市而调整其合伙人制度。
如果IPO规模为约150亿美元，阿里巴巴的估值将达800-1,000亿美元。
阿里巴巴没有立即回覆路透记者征询评论的要求。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)
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