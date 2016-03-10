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国际财经 | 2016年 3月 10日 星期四 11:03 BJT

瑞士信贷因涉嫌协助客户逃税在意大利遭调查--消息人士

路透米兰3月9日 - 意大利司法消息人士周三表示，瑞士信贷银行(CSGN.S)在意大利遭到调查，因涉嫌协助富有客户将未申报的资金转移至海外。

这项调查中，瑞信遭控主要利用保险政策，透过一套诈欺体系，将高达140亿欧元(153.3亿美元)转移至海外帐户。

瑞信周三在一项声明中表示，其业务是“系统性地专注于已申报资产，我们有明确的内部规定与流程，确保业务的执行符合意大利相关法规。”

“瑞信也依据意大利政府2014年12月批准的(自愿税务)公开计划，要求客户提供符合税务法规的证明。而此一流程大致已经完成，”声明中表示。

米兰检方在2014年展开的调查，重点在于银行官员、顾问以及数百个意大利富有客户，并非针对银行本身。

但依据意国法律，如果认定企业未能防止或试图防止员工进行有利于公司的犯罪行为，那么企业可能被认定负有责任。

司法消息人士表示，意大利金融警察目前正在核对瑞信约1.3万个客户，不过并非所有客户都会遭到调查。

他们表示，调查料在几个月内完成。

瑞信周三收报14.97瑞郎，下跌0.33%。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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