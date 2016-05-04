中钢股份将10中钢债回售登记期再延长三周 为第九次延期

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月4日 - 中国中钢股份有限公司周二晚公告称，将“10中钢债”回售登记期再度延长三周至5月24日结束，这已是10中钢债回售登记第九次延期。
该债券上次回售登记延期的截至日为5月3日。公告显示，中钢股份拟以所持上市公司中钢国际(000928.SZ)的股票为债券追加质押担保。经持有人同意，现将回售登记期调整为2015年9月30日-2016年5月24日。
10中钢债付息日为每年的10月20日。因新担保方案或影响回售，中钢股份去年称延期支付10中钢债的2015年度利息，随后连续多次延长该期债券的回售登记期。
10中钢债于2010年10月发行，规模20亿元人民币，期限七年，在第五年末附有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。10中钢债主承销商为中银国际证券，原仅由母公司中国中钢集团提供担保。
10中钢债投资人回售申请期初定为2015年9月30日至10月16日，原定行权日为10月20日。根据规则，在行权日，中央结算公司对投资人选择回售部分的债券办理回售手续；对未回售部分按付息处理。如部分回售，则该债券继续流通；如全部回售，则该债券停止流通。
已陷入困境多时的中钢集团债务重组有了新转机。据21世纪经济报导上周报导，中钢集团债务重组方案目前已上报给国资委、银监会并等待国务院的批复，方案中包含了债转股，占债务的一半。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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