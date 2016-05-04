中钢股份将10中钢债回售登记期再延长三周 为第九次延期

路透上海5月4日 - 中国中钢股份有限公司周二晚公告称，将“10中钢债”回售登记期再度延长三周至5月24日结束，这已是10中钢债回售登记第九次延期。

该债券上次回售登记延期的截至日为5月3日。公告显示，中钢股份拟以所持上市公司中钢国际(000928.SZ)的股票为债券追加质押担保。经持有人同意，现将回售登记期调整为2015年9月30日-2016年5月24日。

10中钢债付息日为每年的10月20日。因新担保方案或影响回售，中钢股份去年称延期支付10中钢债的2015年度利息，随后连续多次延长该期债券的回售登记期。

10中钢债于2010年10月发行，规模20亿元人民币，期限七年，在第五年末附有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。10中钢债主承销商为中银国际证券，原仅由母公司中国中钢集团提供担保。

10中钢债投资人回售申请期初定为2015年9月30日至10月16日，原定行权日为10月20日。根据规则，在行权日，中央结算公司对投资人选择回售部分的债券办理回售手续；对未回售部分按付息处理。如部分回售，则该债券继续流通；如全部回售，则该债券停止流通。

已陷入困境多时的中钢集团债务重组有了新转机。据21世纪经济报导上周报导，中钢集团债务重组方案目前已上报给国资委、银监会并等待国务院的批复，方案中包含了债转股，占债务的一半。（完）

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