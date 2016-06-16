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中国财经 | 2016年 6月 16日 星期四 15:40 BJT

中信建投证券计划年底赴港IPO最高集资10亿美元--IFR

路透香港6月16日 - 汤森路透旗下IFR周四引述知情消息人士报导称，中信建投证券计划最快2016年底在香港进行首次公开招股(IPO)，集资高达10亿美元。

中信建投证券的主要股东之一为中国最大证券公司--中信证券(600030.SS)(6030.HK)。IFR报导称，中信建投证券已向银行发出参与IPO的邀请书，预定下周举行简报会。

中信建投证券并未立即回覆路透有关IPO计划的置评要求。

此案将为香港IPO市场带来迫切需要的强心针，去年香港为全球最大IPO市场，根据汤森路透资料，今年以来香港IPO案共集资55亿美元。(完)

(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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