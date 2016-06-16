中信建投证券计划年底赴港IPO最高集资10亿美元--IFR

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港6月16日 - 汤森路透旗下IFR周四引述知情消息人士报导称，中信建投证券计划最快2016年底在香港进行首次公开招股(IPO)，集资高达10亿美元。
中信建投证券的主要股东之一为中国最大证券公司--中信证券(600030.SS)(6030.HK)。IFR报导称，中信建投证券已向银行发出参与IPO的邀请书，预定下周举行简报会。
中信建投证券并未立即回覆路透有关IPO计划的置评要求。
此案将为香港IPO市场带来迫切需要的强心针，去年香港为全球最大IPO市场，根据汤森路透资料，今年以来香港IPO案共集资55亿美元。(完)
(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。