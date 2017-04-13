中国建筑去年净利同比增15% 预计今年业绩将稳健提升

路透上海4月13日 - 中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周三晚公布年报，去年实现净利润298.7亿元人民币，同比增长15%。公司预计今年业绩将稳健提升，并将加快核心金融牌照的获取，尽快形成完备的金融服务体系。

年报显示，该公司去年实现营业收入9,597.65亿元，同比增长9%；每股收益0.96元。公司拟每股分红0.215元。

去年11月，国内大型保险公司安邦保险集团在二级市场大举增持中国建筑股份，持股数达10%，并宣布计划在未来12个月内增持1-35亿股。年报显示的该公司前十大股东中，截止12月底，安邦旗下两个账户合计持有31.71亿股，占总股本的10.57%，持股量较11月有所上升。

房建业务依然是中国建筑最主要的收入贡献板块，去年实现营业收入6,202亿元，同比增长5.4%。不过基础设施业务提速明显，一方面继续重点发展公路、城轨与新型市政、核电、港口、石化等重点领域；另一方面积极推广政府及社会资本合作（PPP）模式，在多个省市成立投融资公司推动项目开展。

去年中国建筑建筑业务新签合同额达18,796亿元，同比增长23.7%；其中房建业务新签合同额为12,965亿元，同比增长8.4%；基建业务新签合同额为5,748亿元，同比大幅增长 83.1%，占比上升至28%。

贡献利润最大的仍是房地产开发业务，主要来自于中国建筑旗下中国海外发展(0688.HK)。去年该块业务实现毛利405.8亿元，毛利率为26.7%；受港澳地区地产形势和国内“营改增”的影响，公司房地产业务毛利率较上年下降约4.6个百分点。

该公司2017年主要发展目标为：新签合约额22,000亿元（包括建筑业务新签合同额和地产业务合约销售额），营业收入10,380亿元。

中国建筑在年报中指出，供给侧结构性改革将持续深化，经济走向将延续“缓中趋稳”、“稳中向好”势头，公司仍处在市场空间非常广阔、企业发展大有可为的战略机遇期。公司将按照“十三五”规划目标，强化业务板块联动，有效延伸产业链条，确保公司业绩稳健提升。

中国建筑指出，今年将进一步完善集团金融业务的管控机制；加快核心牌照获取，尽快形成完备的金融服务体系；大力发展创新融资，组建商业保理公司，统一协调各单位存量资产盘活工作；持续优化传统融资，借助直接融资、内外部借款、专项优惠贷款、优先股、发债等手段，不断优化融资结构。

中国建筑周三收报10.24元，过去一个月累计涨18.8%。（完）