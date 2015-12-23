中国建筑获巴基斯坦一公路总承包合同 金额约185亿元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月23日 - 中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周三公告称，与巴基斯坦国家高速公路管理局签署合同，以EPC（设计、采购和施工）总承包形式建设巴基斯坦卡拉奇-拉合尔高速公路（苏库尔-木尔坦段）项目，合同金额折合人民币184.6亿元。
卡拉奇-拉合尔高速公路项目为中巴经济走廊最大交通基础设施项目，全长约1,152公里，采用双向六车道设计，设计时速120公里/小时。中国建筑本次签约承建的苏库尔-木尔坦段，为中巴经济走廊早期收获项目，全长392公里，建设工期36个月，合同金额2,943亿卢比。
中巴经济走廊是中国“一带一路”计划的旗舰项目。2013年中国总理李克强访巴时提出要打造一条北起新疆喀什、南至巴基斯坦瓜达尔港的经济大动脉，推进互联互通。今年初中国发布的一带一路规划中提出，中巴、中印孟缅两个经济走廊与推进‘一带一路’建设关联紧密，要进一步推动合作，取得更大进展。
中国建筑周二收报6.65元，过去一个月累计下跌1.8%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。