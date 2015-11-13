思科第二季财测不如人意 指因订单增长放缓

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透11月12日 - 网络设备制造商思科(CSCO.O)预测，第二季经调整后获利及营收增幅将小于分析师预期，因订单增长放慢且美国以外的企业业务疲弱。该公司被视为整个网络设备行业表现的风险标。
思科股价在周四盘后交易中跌5%，报26.41美元。
公司执行长Chuck Robbins表示，强势美元影响到公司企业产品在亚太、加拿大和拉美市场的需求。Robbins在7月接替长期以来担任公司执行长的钱伯斯。
思科预期，第二季经调整后每股盈余为0.53-0.55美元，营收料为持平至增长2%，即119.4-121.7亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师目前预期每股盈余为0.56美元，营收为125.5亿美元。
思科公布，截至10月24日的第一季营收和获利情况好于预期。营收增长3.6%至126.8亿美元，略高于分析师预期的126.5亿美元。
净利增长33%至24.3亿美元，合每股盈余0.48美元。经调整后的每股盈余为0.59美元，优于分析师平均预期的0.56美元。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。