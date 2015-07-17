中证金获商业银行授信约2万亿元 到位资金近1.3万亿--财经

路透上海7月17日 - 作为此次中国救市主力的中国证券金融股份有限公司已获得充足“弹药”。据《财经》杂志网站周五报导，中证金公司获得商业银行授信规模约2万亿元人民币，截至周一，已有17家商业银行总计借予证金公司近1.3万亿元。

截至周一的到位资金中，招商银行(600036.SS)(3968.HK)提供最多，达到1,860亿元；农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)、浦发银行(600000.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)提供资金规模超1,000亿元；邮储银行及其他股份制商业银行亦提供了不少资金。

财经网(www.caijing.com.cn)报导指出，在央行表示过将通过多种方式向中证金公司流动性提供支持后，商业银行纷纷向中证金公司伸出援手。给中证金公司拆借资金既有央行背书，又有不错的收益受到商业银行的追捧。此前，中证金公司发行800亿元三个月短期融资券更是被一抢而空。

自6月15日A股出现急剧大幅度下跌以来，上证指数不到一个月时间下跌超30%。由于此轮市场杠杆资金规模较大，市场急剧下跌时造成踩踏效应，市场流动性极为匮乏，危险向券商与银行系统蔓延。

为了防止A股继续下跌给金融系统稳定带来影响，政策层面开始救市。救市的重要举措之一即是向市场注入流动性，防止流动性枯竭，造成进一步的急剧下跌，中证金公司成为救市国家队的主力。

中国央行上周三表示，为支持股票市场稳定发展，积极协助中证金公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。并将密切关注市场动向，继续通过多种渠道支持中证金公司维护股票市场稳定。

中证金公司近日已将注册资本由240亿元增至1,000亿元。另外，包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)在内的21家券商近日决定用不低于其净资产15%的资金交由中证金公司购买蓝筹ETF，资金规模达到1,200亿元。

继监管层推出一系列救市重拳后，中国股市已自上周后段止跌反弹。沪综指.SSEC周五早盘报3,898.752,上涨1.98%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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