中证金获商业银行授信约2万亿元 到位资金近1.3万亿--财经

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月17日 - 作为此次中国救市主力的中国证券金融股份有限公司已获得充足“弹药”。据《财经》杂志网站周五报导，中证金公司获得商业银行授信规模约2万亿元人民币，截至周一，已有17家商业银行总计借予证金公司近1.3万亿元。
截至周一的到位资金中，招商银行(600036.SS)(3968.HK)提供最多，达到1,860亿元；农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)、浦发银行(600000.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)提供资金规模超1,000亿元；邮储银行及其他股份制商业银行亦提供了不少资金。
财经网(www.caijing.com.cn)报导指出，在央行表示过将通过多种方式向中证金公司流动性提供支持后，商业银行纷纷向中证金公司伸出援手。给中证金公司拆借资金既有央行背书，又有不错的收益受到商业银行的追捧。此前，中证金公司发行800亿元三个月短期融资券更是被一抢而空。
自6月15日A股出现急剧大幅度下跌以来，上证指数不到一个月时间下跌超30%。由于此轮市场杠杆资金规模较大，市场急剧下跌时造成踩踏效应，市场流动性极为匮乏，危险向券商与银行系统蔓延。
为了防止A股继续下跌给金融系统稳定带来影响，政策层面开始救市。救市的重要举措之一即是向市场注入流动性，防止流动性枯竭，造成进一步的急剧下跌，中证金公司成为救市国家队的主力。
中国央行上周三表示，为支持股票市场稳定发展，积极协助中证金公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。并将密切关注市场动向，继续通过多种渠道支持中证金公司维护股票市场稳定。
中证金公司近日已将注册资本由240亿元增至1,000亿元。另外，包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)在内的21家券商近日决定用不低于其净资产15%的资金交由中证金公司购买蓝筹ETF，资金规模达到1,200亿元。
继监管层推出一系列救市重拳后，中国股市已自上周后段止跌反弹。沪综指.SSEC周五早盘报3,898.752,上涨1.98%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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