中证金称近期启动了新一期短期融资券工作 流动性充裕

路透北京7月8日 - 中国证券金融股份有限公司周三回应发行短期融资券报导称，近期其启动了新一期短期融资券工作，此举是常规业务，旨在优化资金结构。中证金公司流动性充裕，保障充足，完全能够发挥好维护市场稳定的作用。

刊登在证监会微博上的中证金董事长聂庆平答记者问新闻稿称，中证金公司作为全国性证券类金融机构，拥有多种融资渠道，包括短期融资券、公司债券、同业拆借、短期借款等。今日早间，中证金公司表示将在继续维护蓝筹股稳定的同时，加大对中小市值股票的购买力度，缓解市场流动性紧张状况。

第一财经日报周三报导，中国证券金融股份有限公司（中证金）拟在银行间市场发债800亿元人民币，具体形式为短期融资券。但中证金新闻稿里未提及具体额度。

中国人民银行周三早间也表示，为支持股票市场稳定发展，积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。并将密切关注市场动向，继续通过多种渠道支持中证金公司维护股票市场稳定。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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