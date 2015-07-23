中证金持股超5%的部分转至“一对多”账户 并未减持--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月23日 - 中国证券金融股份有限公司周三晚间否认了媒体报导其减持伊利股份一事。上海证券报援引中证金公司消息报导称，目前，证金公司近期应急操作过程中部分股票持股比例超过5%的部分已划转至“一对多”账户，而并未卖出任何上市公司股票。
报导还引述中证金相关负责人表示，证金公司将继续贯彻落实证监会“把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标”的总体要求，切实做好维护资本市场稳定工作，并严格遵守法律法规和交易所规则规定。
根据伊利股份周三盘后发布的公告，7月9日收盘时，证金公司账户合计持股3.71亿股，占比6.05%；截至7月17日收盘，证金公司账户合计持股数量降至2.63亿股，占比4.28%。
上述负责人称，近期证金公司在二级市场买入股票的应急操作过程中，有部分股票持股比例达到或超过上市公司总股本的5%，公司已及时将超比例股票划转至基金管理公司‘特定多个客户资产管理计划’账户（即俗称的‘一对多’账户）中管理。
“划转至基金管理公司的上述股票并没有减持，证金公司目前的持股比例符合相关法律法规和交易所规则的要求。”该负责人说。
另据第一财经日报引用证金公司董事长聂庆平的回应称，证金公司没有卖出伊利股份，也没有卖出其他上市公司股票。
中国股市大幅下跌之后逐渐企稳，但市场情绪仍然风声鹤唳，周一一则“证监会正在研究维稳资金退出方案”的报导曾导致市场一度快速回落，但随后证监会紧急辟谣。（完）
(发稿 侯向明；审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。