中证金持股超5%的部分转至“一对多”账户 并未减持--报载

路透北京7月23日 - 中国证券金融股份有限公司周三晚间否认了媒体报导其减持伊利股份一事。上海证券报援引中证金公司消息报导称，目前，证金公司近期应急操作过程中部分股票持股比例超过5%的部分已划转至“一对多”账户，而并未卖出任何上市公司股票。

报导还引述中证金相关负责人表示，证金公司将继续贯彻落实证监会“把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标”的总体要求，切实做好维护资本市场稳定工作，并严格遵守法律法规和交易所规则规定。

根据伊利股份周三盘后发布的公告，7月9日收盘时，证金公司账户合计持股3.71亿股，占比6.05%；截至7月17日收盘，证金公司账户合计持股数量降至2.63亿股，占比4.28%。

上述负责人称，近期证金公司在二级市场买入股票的应急操作过程中，有部分股票持股比例达到或超过上市公司总股本的5%，公司已及时将超比例股票划转至基金管理公司‘特定多个客户资产管理计划’账户（即俗称的‘一对多’账户）中管理。

“划转至基金管理公司的上述股票并没有减持，证金公司目前的持股比例符合相关法律法规和交易所规则的要求。”该负责人说。

另据第一财经日报引用证金公司董事长聂庆平的回应称，证金公司没有卖出伊利股份，也没有卖出其他上市公司股票。

中国股市大幅下跌之后逐渐企稳，但市场情绪仍然风声鹤唳，周一一则“证监会正在研究维稳资金退出方案”的报导曾导致市场一度快速回落，但随后证监会紧急辟谣。（完）

(发稿 侯向明；审校 杨淑祯)

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