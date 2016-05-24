中证金负债结构调整引入理财资金 不必过度焦虑抛压--招商

路透上海5月24日 - 以中国证券金融公司为代表的A股救市“国家队”下一步动向受到市场高度关注。招商证券最新研究报告指出，中证金的负债结构正由银行表内借贷转向以理财资金为代表的表外资金，理财资金滚动续发能保证这笔资金稳定性，投资者不必过度焦虑中证金的抛压。

招商证券金融组研究团队在报告中指出，由于负债结构的变化，中证金策略正转向通过持仓股息率覆盖资金成本，因此未来符合“高股息+低估值”标准的股票不仅没有被减持的可能，反而有被进一步增持的空间，消除了银行股估值最大压制因素，因此看好今年银行板块绝对和相对收益。

去年中的A股股灾中，“国家队”奋力救市，包括中证金、十大中证金融资管计划、国家外管局旗下梧桐树系公司、汇金资管公司等都是市场认同的“国家队”成员。不过近期媒体有评论称，“国家队”对于A股市场的短期干预应当尽可能减少，只有在市场发生剧烈变化时才可出手，频繁的“高抛低吸”更是不可取。

以下是该报告的摘要：

“国家队”偏好金融股、证金是“国家队”核心：1Q16，以证金公司等为代表的“国家队”合计持股市值1.1万亿，占全市场自由流通市值5.9%。国家队持有的金融股占其总仓位37%、占金融股整体自由流通市值近13%，均列各行业第一。证金公司持股在所有国家队中占比过半，是绝对主力，对除长期持股平台外的国家队其他成员亦有重大影响力，应是分析焦点。

证金负债结构调整带来的策略变化之一：中短期内无需减持：我们判断，4Q15证金公司的负债结构出现了显着调整：通过减持（包含转让给梧桐树、汇金资管等长期持股平台）偿还了部分银行表内短期拆借，同时通过银行表外理财资金替代了去年股灾期间的拆借资金（总规模预计超过1万亿）。据我们匡算，4Q15对接至证金的理财资金约3700亿、1Q16约4600亿并已超过银行表内拆借资金的规模。证金以理财资金对接的负债中短期内没有偿还压力，将以理财产品滚动续发的模式持续运转，拆借证金公司将作为银行理财的一大资金运用途径长期存在，预计剩余的银行表内拆借有继续被表外理财资金替换的可能。在这样的负债安排下，证金持仓在商业模式和现金流上实现了中长期持续运作的基础，不必过度焦虑来自证金公司的抛压。

中证金负债结构调整带来的策略变化之二：聚焦股息率：对证金而言，频繁高抛低吸的波段操作不仅可靠性低、操作难度大、政治上也难言正确，我们相信，波段操作高抛低吸并不是证金公司仰仗的主要盈利手段，通过持仓股息率覆盖资金成本的策略已经被贯彻实施。我们预计，证金公司对接银行理财的资金成本约2.5%左右，测算显示，通过一系列调仓操作，证金公司组合的整体股息率呈现稳步上升的趋势，PB估值水平整体下移，3Q15、4Q15、1Q16证金公司持仓的整体股息率分别为2.36%、2.47%、2.62%，符合“高股息+低估值”标准的股票不仅没有被减持的可能，反而有被进一步增持的空间，以提升组合的整体股息率水平。

证金持仓现价整体浮亏23%：以5月23日收盘价计算，建筑业、农林牧渔、科研三个行业整体浮亏程度最高（超过35%），房地产、金融、批发零售板块的浮亏相对较小。银行股中浦发、北京、南京、招行、兴业已实现浮盈，证金所持的其他银行股目前接处在浮亏状态，中行、中信浮亏超过30%。

证金策略变化消除银行估值最大压制因素，看好今年板块绝对和相对收益：去年股灾以来，国家队的银行股持仓以及由此而来的潜在抛压一直是压制银行估值的最大因素。我们认为，随着证金面向高股息率标的长期持股策略的确立和不断验证，银行估值最大的压制因素将被消除，当前板块交易在0.8倍16年PB，看好银行板块今年绝对和相对收益空间。除我们不能覆盖的招行外，重点推荐浦发、兴业、光大，短期弹性标的中信、宁波、南京，此外，四大行因为国家队密集持仓而产生的估值折价需被填平。（完）