瑞士信贷第一季录得2008年来首次亏损 预计市况持续艰难

路透苏黎世5月10日 - 瑞士信贷(CSGN.S)周二预计，在今年第一季录得2008年以来首次季度亏损后，艰难的市况将至少延续至第二季。

在执行长谭天忠(Tidjane Thiam)进行痛苦的重组之际，瑞士信贷今年第一季亏损3.02亿瑞郎(3.11亿美元)。

路透调查的九位分析师预计，第一季瑞信料亏损4.24亿瑞郎，此前谭天忠警告称，2016年对于瑞信来说将是困难的一年。

“尽管3月和4月客户活动有回升的初步迹象，但今年第二季及以后市况可能将持续迟滞且客户活动水平较低，”谭天忠在声明中称。

谭天忠通过增加财富管理部门营收使获利更稳定，并减少依赖投行业务的愿景，已获得主要投资者的支持。

他还希望到2018年削减逾30亿瑞郎成本，并在全球裁员6,000人。

但艰难的市况使他的策略受阻，该银行股价下跌，因市场担心瑞信能否实现2018年获利目标，并担心该行的资本状况。

谭天忠此前警告称，第一季瑞信未经调整情况下可能将录得亏损，而且2016年重组成本料为10亿瑞郎。(完)