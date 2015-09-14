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国际财经 | 2015年 9月 14日 星期一 13:35 BJT

瑞士信贷计划出售美国私人银行业务--报载

路透苏黎世9月13日 - 瑞士报纸Schweiz am Sonntag周日报导指出，瑞士信贷集团CSGN.VX在新任执行长Tidjane Thiam研拟的策略下，倾向出售美国私人银行业务，并将削减其机构经纪业务。

报纸引述匿名消息来源称，7月宣布的策略检讨结果将在10月初提交该公司的董事会，早于先前的预估时程，让市场有时间吸收消化有关公司增资计划的消息。

瑞士信贷发言人不愿就此报导置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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