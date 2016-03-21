中证金今日恢复五个期限的转融资业务 并下调利率

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月21日 - 中国证券金融有限公司网站显示，周一公司开始恢复转融资业务7天至182天五个期限品种，并下调转融资费率。业内人士认为，此举释放出中证金公司鼓励证券公司融资开展两融业务的信号，对市场而言是偏正面因素。
据其网站，中证金转融资业务包括7天、14天、28天、91天和182天五个品种，年化利率分别为3.4%、3.4%、3.3%、3.2%、3.0%。而此前只有182天品种，年化利率为4.8%。
自2014年8月15日起，中证金公司将转融资业务五个期限品种暂时减为182天期限一个品种。
转融资业务是指证券金融公司将自有资金或者通过发行债券等方式筹集的资金拆借给证券公司，后者用于给客户融资。据中证金统计数据，从2014年11月至2015年8月，中证金的转融资业务余额一直保持在1,000亿元人民币左右，之后逐月大幅减少，至2016年1月，转融资余额仅180.56亿元。
基于股市由狂热转向低迷以及降杠杆的监管要求，券商融资融券余额亦由去年6月18日的峰值22,728亿元快速下降，目前仅8,400亿元左右。这客观上造成了券商对转融资的需求明显下降。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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