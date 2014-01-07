瑞信房贷质监小组遭美国检方调查

路透纽约1月7日 -据知情人士透露，美国检方正在审查瑞士信贷CSGN.VX包括内部电邮在内的新一组文件，这些文件可能会显示，瑞信负责监管房贷质量的委员会是否曾疏忽了一些有损抵押贷款投资者利益的警示信号。

瑞信的这个内部委员会成立于2005年，当时正是该行抵押贷款证券化业务风生水起的时期。委员会的工作是确保瑞信售予投资者的证券中不包含不良贷款。

消息人士介绍，如果美国检方决定对楼市崩盘前瑞信的房贷活动兴师问罪，这些邮件或将起到关键作用。

美国司法部发言人Ellen Canale与瑞士信贷发言人Drew Benson均拒绝就调查置评。

据消息人士称，这些邮件显示瑞信员工抱怨质量不佳的贷款却能获批，原因是前述委员会部分成员主要关注的是大规模放贷，而非改善批贷流程操作。

美国检方尚未提起任何行为失当指控，也不清楚会否起诉该委员会的任何个人。(完)

(编译 隋芬; 审校 白云)

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