瑞信拟通过收购扩展资产管理业务 并寻求投资者支持--FT

路透苏黎世7月22日 - 金融时报网站周三援引未具名消息人士报导，瑞士信贷CSGN.VX新任执行长正在试探投资者是否支持该行资产管理业务的一项潜在收购交易。

金融时报报导，英国保诚集团(PRU.L)前执行长Tidjane Thiam三周之前就任瑞信掌门后，已经讨论过通过收购扩展资产管理业务的想法。

瑞信拒绝置评。

资产管理是瑞信三大主营业务中规模最小的；瑞信定于周四公布第二季财报。

Thiam出任英国保诚集团执行长后不久，曾于2010年试图收购友邦保险(AIA)(1299.HK)失败；因此有关瑞信有意展开收购的报导可能会令一些投资者不安。

银行家和分析师之前曾表示，Thiam可能会请求现有股东提供现金，以增强资本实力并创造增长点。瑞信的资本实力不及对手瑞银UBSG.VX。

瑞信股价周三收跌1.8%至26.84瑞郎，欧洲银行业指数.SX7P微跌0.19%。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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