瑞信拟通过收购扩展资产管理业务 并寻求投资者支持--FT

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透苏黎世7月22日 - 金融时报网站周三援引未具名消息人士报导，瑞士信贷CSGN.VX新任执行长正在试探投资者是否支持该行资产管理业务的一项潜在收购交易。
金融时报报导，英国保诚集团(PRU.L)前执行长Tidjane Thiam三周之前就任瑞信掌门后，已经讨论过通过收购扩展资产管理业务的想法。
瑞信拒绝置评。
资产管理是瑞信三大主营业务中规模最小的；瑞信定于周四公布第二季财报。
Thiam出任英国保诚集团执行长后不久，曾于2010年试图收购友邦保险(AIA)(1299.HK)失败；因此有关瑞信有意展开收购的报导可能会令一些投资者不安。
银行家和分析师之前曾表示，Thiam可能会请求现有股东提供现金，以增强资本实力并创造增长点。瑞信的资本实力不及对手瑞银UBSG.VX。
瑞信股价周三收跌1.8%至26.84瑞郎，欧洲银行业指数.SX7P微跌0.19%。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。