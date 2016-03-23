瑞士信贷加紧削减成本 应对具有挑战性的市场环境

路透苏黎世3月23日 - 瑞士第二大银行--瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)(CSGN.S)周三称，该公司正加紧削减成本，包括在环球市场业务中裁员2,000人，以便更好地应对具有挑战性的市场环境。

“今日我们宣布将2018年成本削减目标由35亿瑞郎(35.8亿美元)提高到至少43亿瑞郎，使我们届时的绝对运营成本基础降至180亿瑞郎以下。2016年，我们力争节约17亿瑞郎的成本，”该行执行长Tidjane Thiam在一份声明中称。

该行曾在2月份表示，已加速成本节省，裁员约4,000人，锁定到2018年35亿瑞郎总目标中的12亿瑞郎。而最新举措使裁员人数增至6,000人。(完)