焦点：瑞士信贷加快投行业务的成本削减及裁员速度 旨在重振盈利

图为在意大利米兰拍到的瑞士信贷总部外的该集团标识。 REUTERS/Stefano Rellandini

路透苏黎世3月23日 - 瑞士第二大银行--瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)(CSGN.S)周三宣布进一步削减8亿瑞郎(8.21亿美元)成本，并计划进一步收缩旗下投行业务规模。该行正在拟定重组计划以重振盈利。

该行称，其中包括在环球市场业务中裁员2,000人，以便更好地应对具有挑战性的市场环境。

和全球其它竞争对手一样，瑞士信贷也面临低利率、大宗商品价格偏低以及中国等新兴市场增长放缓因素的困扰。

银行业在第一季的市场交易营收下滑15%，而这通常是利润最好的一个时期，因投资者通常会在年初开始投资。

德意志银行(DBKGn.DE)财务长周二表示，2016年前两个月是他银行职业生涯中见到的银行业者最差开年形势。

Tidjane Thiam去年7月起担任瑞士信贷执行长，他的新战略已实施五个月了。

去年他筹集了约60亿瑞郎的资本，目前正在削减不稳定的投行业务，将焦点集中在更为稳定的财富管理业务。

分析师和投资者认同Tidjane Thiam的策略方向，但许多人认为他的目标过于激进，担心高成长的新兴市场如果放缓，会令其更难达到目标。

Thiam在声明中称，“今天，我们宣布2018年成本节约目标从35亿瑞郎提高到至少43亿瑞郎，以到2018年使我们的绝对运营成本降到180亿瑞郎以下。2016年的目标是节约成本17亿瑞郎。”

瑞士信贷2月表示，加快削减成本的步伐，以完成2018年前35亿瑞郎节约目标中的12亿瑞郎，其中裁员约4,000人。最新的举措将把裁员规模增加至6,000人。

公司股价在盘前交易中上涨3.7%，今年迄今已下挫了逾三分之一。

Thiam表示，全球市场部门业绩令人失望，是因成本居高不下、固定收益业务持有的资产流动性不强，“客户交易活动处于历史低位”以及市场环境充满挑战。

Thiam称，“在此脉络下，我们已经立即采取行动降低各类活动中与我们新策略不符的过大仓位，并有系统地降低我们的曝险。”

Thiam指出，全球市场(Global Markets)部门2015年第四季减计金额总计6.33亿美元，截至2016年3月11日止的第一季减计金额降至3.46亿美元。

这些减计将导致该业务第一季录得亏损，但亏损金额小于第四季。

“(全球市场部门)营收在这段期间仍表现疲弱，运营杠杆呈负成长，”Thiam说道。

在比较乐观的方面，瑞士信贷称今年至今亚太业务新资金流入达36亿瑞郎，国际财富管理资金流入达71亿瑞郎，瑞士综合银行部门资金流入则有45亿瑞郎；若市况允许，瑞士综合银行部门将按时程在2017年进行部分公开上市。(完)