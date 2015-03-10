瑞信执行长Brady Dougan最快将于周二离任--消息

南非金融服务委员会调查前财长戈尔丹被召回前发生的某些交易
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非金融服务委员会(FSB)的一位官员周二称，该委员会正在调查前财长戈尔丹(Pravin Gordhan)被从投资者路演中召回并遭解职前的数小时里进行的某些交易。
路透苏黎世3月10日 - 一位知情消息人士告诉路透，瑞士信贷CSGN.VX首席执行官(CEO)Brady Dougan最快将于周二离任。
Dougan从2007年开始执掌瑞信，和摩根大通CEO迪蒙(Jamie Dimon)和高盛集团CEO布兰克梵(Lloyd Blankfein)一样，是担任一家全球性银行CEO时间最长的人士之一。
英国金融时报报导称，英国保诚集团(PRU.L)首席执行官Tidjane Thiam将可能接替Dougan。消息人士无法证实该报导。(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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路透伦敦5月2日 - 英国石油巨头--BP公布的2017年第一季获利较上年同期增长近两倍，得益于油价上涨以及产量增至五年最高的提振。不过该公司为了支付收购以及2010年墨西哥湾漏油事件的成本，债务上升。
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。