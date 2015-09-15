瑞信将支付8,000万美元了结有关黑池交易的诉讼--彭博

路透9月14日 - 彭博新闻援引知情人士报导称，瑞士信贷CSGN.VX将支付逾8,000万美元，以了结有关其未向客户披露私募股权“黑池”交易平台运作方式的指控。

彭博称，瑞信将向美国证券交易委员会(SEC)支付逾5,000万美元罚款和退赔，并向纽约总检察官办公室缴纳约3,000万美元。(bloom.bg/1KaOp7U)

SEC和瑞信代表拒绝置评。纽约总检察官办公室的官员没有立即回覆置评要求。

黑池交易为匿名交易平台，不提供交易前信息。匿名是为了有助于机构投资者进行大宗股票交易而不会引起对其不利的市场波动。

彭博称，SEC追查的众多指控中包括：瑞信的Crossfinder平台是否向高频交易者提供不正当的竞争优势。该平台是美国最大的另类交易系统。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。