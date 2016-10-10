中船重工集团将加快旗下板块资产证券化速度--董事长

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月10日 - 中国船舶重工集团公司董事长胡问鸣表示，集团将通过IPO(首次公开发行)、“买壳”等方式进一步加快集团旗下板块的资产证券化速度；他还希望国资委能通过壳资源划转的方式，进一步盘活国企的资产证券化水平，充分发挥资本平台的作用。
对于市场上多次传出中船集团和中船重工“南北船”合并的消息，中国证券报周一刊登对其专访并回应称，一切听从中央的安排，现在更重要的是把集团做大做强，为后面的发展做好准备。
胡问鸣指出，中船重工集团旗下有10大产业板块，集团资产证券化的总体规划是这10大产业板块每个都起码要有一个资本运作平台。
“资产证券化的路径方面，IPO会有，“买壳”也会有，”他称，也希望国资委能多进行壳资源的划拨，有些央企手上有十几个上市公司，但是其中很多都没有经营好，没有发挥资本平台应有的作用，这样就不如把这些资本平台拿出来给真正需要的资产。
而对于集团成为邮储银行(1658.HK)二股东，胡问鸣表示，这主要是为了给集团的其他产业板块的发展提供资金保障。实际上，金融服务板块是集团非常重要的一个板块。
为推动集团产融结合的纵深发展，提升集团产业的综合竞争力，同时还通过股权划转及业务注入等方式，重组设立了中船重工集团资本控股有限公司，并将投资类资产、财务金融类资产、资管类资产进行资源整合，打造集团公司资本控股平台。
此外，市场上多次传出“南北船”合并的消息，胡问鸣回应指出，在船舶制造行业，合并是大势所趋，包括位居世界造船前列的日本和韩国一直在加强船舶制造行业的兼并重组。真正的竞争应该是不同所有者之间在市场规则下的竞争，而不是同一所有者之间的国内竞争。（完）
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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