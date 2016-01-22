中国重工2015年预亏25-28亿 行业低迷及减值准备计提等所致

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国上市船舶类企业中国重工(601989.SS)周五公告，2015年业绩预计亏损在25-28亿人民币之间，而2014年公司的净利润是21.2亿元，行业低迷及大额减值准备计提等是导致亏损的主要原因。
公告称，全球船舶行业面临的经营形势较为严峻，新船市场成交低迷、价格下行，公司前期承接的低价订单陆续于期内交付，使得公司船舶制造及舰船配套板块效益出现大幅下滑；同时，国际原油价格持续走低，海上油气开发放缓，海工装备租金大幅下降，公司海洋工程板块经营压力加大，盈利空间遭压缩。
另外报告期内，公司按照《企业会计准则》等相关规定计提大额资产减值准备，大幅减少了公司利润。
具体而言，2015年度中国重工拟采用个别认定法计提大额应收账款坏账准备金额合计4.18亿元，拟计提存货跌价准备金额合计9.74亿元。上述计提减值准备事项减少2015年度利润总额13.9亿元，减少合并财务报表中归属于母公司净利润金额合计13.33亿元。
中国重工周四收报8元，过去一个月下跌20.31%。(完)
欲浏览公告详情，请点选 here
(发稿 徐永；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)