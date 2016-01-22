中国重工2015年预亏25-28亿 行业低迷及减值准备计提等所致

路透上海1月22日 - 中国上市船舶类企业中国重工(601989.SS)周五公告，2015年业绩预计亏损在25-28亿人民币之间，而2014年公司的净利润是21.2亿元，行业低迷及大额减值准备计提等是导致亏损的主要原因。