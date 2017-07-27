中国重工拟资产重组实施市场化债转股 信达等为潜在交易方

路透上海7月27日 - 中国大型造船企业--中国船舶重工股份有限公司(601989.SS)周三晚公告称，公司正筹划重大资产重组，拟透过重组实施市场化债转股，潜在交易对方初步确定为中国信达资产管理股份有限公司(1359.HK)、中国国有资本风险投资基金公司等机构。

公告显示，本次交易的标的资产，是债转股过程中投资人取得的中国重工子公司大连船舶重工集团和武昌船舶重工集团的股权，交易拟采用包括但不限于发行股份购买资产的方式，具体交易方式尚未最终确定。

目前，大船重工和武船重工为中国重工全资子公司，实际控制人为中国船舶重工集团公司。大船重工和武船重工均为国内领先、国际知名的船舶与海洋装备制造企业，也是军民融合型的国家重点企业，主营业务包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备的研发制造等。

公告强调，本次交易不会导致大船重工和武船重工的控制权发生变更，不会导致中国重工控制权发生变更，也不会构成借壳上市。

中国重工自5月底起持续停牌，筹划上述重组事项。公司正与相关各方积极论证交易方案，并与潜在交易对方进行了多轮协商。截至目前，中国重工与交易对方仍在继续沟通协商阶段，尚未签订重组框架协议或意向协议。

中国重工已完成中介机构的选聘，中信建投证券(6066.HK)和中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任本次交易的独立财务顾问。各中介机构已自6月起陆续进场对中国重工及两家标的公司进行尽职调查、审计、评估等与本次重大资产重组相关的各项工作。

由于重组各项准备工作还在进行，中国重工拟申请公司股票自7月31日起继续停牌不超过一个月。停牌前中国重工收报6.21元。（完）