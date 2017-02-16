香港南方东英发布中国信心指数 通过A股ETF资金流向反映投资信心

沪深证交所周三两融余额减少7.5亿元 续创近四个月新低
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。
路透上海2月16日 - 全球最大的RQFII（人民币合格境外机构投资者）资产管理公司--香港南方东英资产管理有限公司近日发布南方东英中国信心指数，该指数旨在通过南方东英旗下中国A股ETF的资金流向，从而反映海外投资者对中国A股市场的信心。
公司周三稍晚新闻稿称，南方东英根据其对A股市场的深入了解以及透过发行一系列成功ETF产品的经验开发了此指数，指数由其资产管理规模超过2亿元人民币的A股ETF产品组成，以相关ETF的申购及赎回数据计算，通过真实的数据反映海外投资者对中国市场的投资信心，有利于投资者对A股走势进行一些预判。
南方东英旗下A股ETF包括南方A50(2822.HK)、南方中创业板(3147.HK)、南方MA国际(3149.HK)、南方三百精明(3129.HK)及南方中华80(3137.HK)。
该信心指数于每年的三月、六月、九月及十二月作出指数调整，以更贴近市场走势。指数由2012年12月31日开始计算，基准为1,000点。
成立于2008年的南方东英，是首家由中国内地基金公司在海外设立的资产管理公司，其股东方包括南方基金管理公司和东英金融投资公司。目前南方东英拥有的RQFII额度达461亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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