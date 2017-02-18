中国证监会下发新一批12家企业IPO批文 料至多募资55亿元

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
其中，上海证券交易所上市的有六家，分别是浙江诚意药业股份有限公司、牧高笛户外用品股份有限公司、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司、拉芳家化股份有限公司、上海至正道化高分子材料股份有限公司、中持水务股份有限公司。
深圳证券交易所中小板上市有两家，为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司、道道全粮油股份有限公司；创业板上市的有四家，分别是江苏捷捷微电子股份有限公司、博士眼镜连锁股份有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、珠海光库科技股份有限公司。
其中，牧高笛户外用品股份有限公司、上海至正道化高分子材料股份有限公司、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司等三家公司直接定价发行。
证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。