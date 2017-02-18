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中国财经 | 2017年 2月 18日 星期六 09:25 BJT

中国证监会下发新一批12家企业IPO批文 料至多募资55亿元

路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。

其中，上海证券交易所上市的有六家，分别是浙江诚意药业股份有限公司、牧高笛户外用品股份有限公司、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司、拉芳家化股份有限公司、上海至正道化高分子材料股份有限公司、中持水务股份有限公司。

深圳证券交易所中小板上市有两家，为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司、道道全粮油股份有限公司；创业板上市的有四家，分别是江苏捷捷微电子股份有限公司、博士眼镜连锁股份有限公司、深圳市维业装饰集团股份有限公司、珠海光库科技股份有限公司。

其中，牧高笛户外用品股份有限公司、上海至正道化高分子材料股份有限公司、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司等三家公司直接定价发行。

证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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