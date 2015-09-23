中国银监会：城商行不良双升压力较大 支持城商行境内外上市

路透北京9月23日 - 中国银监会周三表示，城商行当前不良“双升”压力较大，要通过多种方式有效遏制不良上升势头；此外，对于限制类中的优质企业要给予差别待遇，不能“一刀切”。在经营方面，银监会支持城商行境内外上市，及跨区域兼并收购。

银监会主席尚福林在全国城商行年会上指出，在相当长一段时间内，防控信用风险仍是城商行的首要任务；要通过不良核销、资产转让、贷款重组等措施消化存量，采取贷款重组、重签合同、收回再贷以及推动企业兼并重组等方式减少增量，有效遏制不良上升势头；同时，还要兼顾支持实体经济。

“加强银行融资与非银行融资之间的防火墙建设，切实防范外部风险向城商行传染；当前，经济金融形势较为复杂，跨业业务通过业务合作也可能将风险传染给城商行。”他说。

据其介绍，截至6月末，城商行不良贷款余额升至1,120亿元人民币，不良贷款率1.37%，较年初增加0.22个百分点。

此前，银监会数据显示，今年二季度末商业银行信用风险继续上升，不良贷款率达1.50%，较上季末上升0.11个百分点，信用风险总体可控。

尚福林指出，流动性风险往往是商业银行最致命的风险。城商行负债稳定性差，承受市场波动冲击的能力较弱，要做好流动性风险识别、计量和监测，加强主动负债管理，优化负债结构，提升负债来源的稳定性、结构的多元性、成本的适当性；还要探索建立流动性互助机制安排。

对于银行信贷政策，他表示，限制类中的优质企业享有差别待遇，不能“一刀切”，过剩产能未必技术落后，有订单有发展的要支持；淘汰类要平稳过渡，平稳退出。

在战略定位方面，尚福林称，城商行要避免与大型银行的同质化经营。引导城商行根据当地经济发展特点，选择具有发展潜力、契合自身特点的特定市场领域；并注重社区金融服务、市民金融服务、小微企业金融服务等。

他介绍，目前，中国金融业一头是高端金融服务，包括财富管理、大型企业综合融资服务等，还存在不足；另一头是小微企业、“三农”、城市社区等金融服务还有薄弱环节。传统工商企业信贷服务规模较大，同质化竞争问题比较突出。

银监会副主席曹宇在同一会议上指出，支持银行通过引进合格股东进行增资扩股，以及支持符合条件的银行在境内外上市融资；此外，支持通过资产证券化、信贷资产转让等方式，盘活存量资金，处置不良资产，调整资产结构，降低风险资产。

他并称，支持城商行之间进行各种股权合作，跨区域收购兼并高风险行，整合行业资源，移植经验模式，化解行业风险；并支持符合条件城商行投资设立金融租赁、消费金融、汽车金融、资产管理等非银行金融机构。（完）

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