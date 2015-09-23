中国银监会：城商行不良双升压力较大 支持城商行境内外上市

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月23日 - 中国银监会周三表示，城商行当前不良“双升”压力较大，要通过多种方式有效遏制不良上升势头；此外，对于限制类中的优质企业要给予差别待遇，不能“一刀切”。在经营方面，银监会支持城商行境内外上市，及跨区域兼并收购。
银监会主席尚福林在全国城商行年会上指出，在相当长一段时间内，防控信用风险仍是城商行的首要任务；要通过不良核销、资产转让、贷款重组等措施消化存量，采取贷款重组、重签合同、收回再贷以及推动企业兼并重组等方式减少增量，有效遏制不良上升势头；同时，还要兼顾支持实体经济。
“加强银行融资与非银行融资之间的防火墙建设，切实防范外部风险向城商行传染；当前，经济金融形势较为复杂，跨业业务通过业务合作也可能将风险传染给城商行。”他说。
据其介绍，截至6月末，城商行不良贷款余额升至1,120亿元人民币，不良贷款率1.37%，较年初增加0.22个百分点。
此前，银监会数据显示，今年二季度末商业银行信用风险继续上升，不良贷款率达1.50%，较上季末上升0.11个百分点，信用风险总体可控。
尚福林指出，流动性风险往往是商业银行最致命的风险。城商行负债稳定性差，承受市场波动冲击的能力较弱，要做好流动性风险识别、计量和监测，加强主动负债管理，优化负债结构，提升负债来源的稳定性、结构的多元性、成本的适当性；还要探索建立流动性互助机制安排。
对于银行信贷政策，他表示，限制类中的优质企业享有差别待遇，不能“一刀切”，过剩产能未必技术落后，有订单有发展的要支持；淘汰类要平稳过渡，平稳退出。
在战略定位方面，尚福林称，城商行要避免与大型银行的同质化经营。引导城商行根据当地经济发展特点，选择具有发展潜力、契合自身特点的特定市场领域；并注重社区金融服务、市民金融服务、小微企业金融服务等。
他介绍，目前，中国金融业一头是高端金融服务，包括财富管理、大型企业综合融资服务等，还存在不足；另一头是小微企业、“三农”、城市社区等金融服务还有薄弱环节。传统工商企业信贷服务规模较大，同质化竞争问题比较突出。
银监会副主席曹宇在同一会议上指出，支持银行通过引进合格股东进行增资扩股，以及支持符合条件的银行在境内外上市融资；此外，支持通过资产证券化、信贷资产转让等方式，盘活存量资金，处置不良资产，调整资产结构，降低风险资产。
他并称，支持城商行之间进行各种股权合作，跨区域收购兼并高风险行，整合行业资源，移植经验模式，化解行业风险；并支持符合条件城商行投资设立金融租赁、消费金融、汽车金融、资产管理等非银行金融机构。（完）
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(发稿 李贺; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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