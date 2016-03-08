中国证监会研究试点绿色公司债 更多发行主体品种有望面世--报载

路透上海3月8日 - 中国证券报周二报导，继央行、发改委等出台有关规定后，证监会也在研究绿色公司债相关办法，中国绿色债券标准体系正加速构成与完善。其中，非金融企业绿色融资工具和绿色公司债可能率先试点，未来包括绿色熊猫债、绿色政府债等新品种有望面世。

报导引述业内人士称，中国正处于经济转型关键时期，绿色债券在城镇化进程等重点领域将大有作为。随着多部委政策的出台及落地，绿色金融债的配套激励政策加速推出值得期待。

中央财经大学气候与能源金融研究中心主任王遥表示，“认证机构的培育、投资者投资意识的统一，都是绿债发展下一步需要解决的问题。”

王遥并透露，目前中国金融学会绿色金融专业委员会正与相关部门沟通，希望各监管部门对绿色债券有统一判定，今后包括绿色熊猫债、绿色政府债等新品种都有望尽早面世。

目前中国绿色债券发行人以金融机构为主，除农行(1288.HK)(601288.SS)在伦敦证券交易所发行9亿以美元计价和6亿以人民币计价的绿色债券，成为中国首只境外发行的绿色金融债外，兴业银行(601166.SS)、浦发银行(600000.SS)、青岛银行等亦有涉猎。

中国央行去年12月在银行间债券市场推出绿色金融债券，即指由金融机构法人依法发行的、募集资金只能用于支持绿色产业项目的债券。国家发改委也于今年1月发布《绿色债券发行指引》，加快绿色债券审核程序。

绿色债券是指，募集资金主要用于支持节能减排技术改造、能源清洁高效利用、新能源开发利用、循环经济发展、污染防治、节能环保产业等绿色循环低碳发展项目的企业债券。(完)