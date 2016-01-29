融资融券风控指标安全 约200亿质押回购低于平仓线--中国证监会

路透上海1月29日 - 对于市场担忧的融资融券及股票质押回购可能引发连环平仓问题，中国证监会官方微博周五回应称，券商融资融券各项风险控制指标均处于安全状况，而在总额7,000余亿元的股票质押回购业务中，仅有200多亿元的融资低于平仓线。

官方微博指出，截至周四（28日），融资融券客户整体维持担保比例为225.5%，远高于150%的预警线，维持担保比例高于200%的客户负债占比接近一半，低于130%的客户负债144.6亿人民币，仅占1.55%，只占今年以来A股日均交易额的2.7%。今年以来客户日均平仓金额为4,946万元，较去年日均水平下降47%。

同时，客户融资余额主要分布在市盈率相对较低的标的股票，按动态市盈率计算，市盈率在50倍以下的股票融资余额占标的股票融资余额的62.7%，较去年底上升了12个百分点，稳健性有所增强。

对于股票质押回购业务，证监会指出，截至周四，证券公司开展的场内股票质押回购业务融资余额7,000余亿元，整体平均履约保障比例约249%，低于平仓线的融资余额为200余亿元。

股票质押回购业务大部分资金主要向上市公司持股5%以上股东提供融资，多用于补充企业流动资金、偿还债务等用途。根据年初证监会新的大股东减持规定，持股5%以上的股东的质押回购合约的违约处置，主要通过协议转让、大宗交易或司法过户等方式进行。（完）