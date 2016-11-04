中国证监会要求券商不得通过场外衍生品提供融资或变相融资--消息

路透北京11月4日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会日前下发通知规范场外衍生品市场，要求券商不得通过场外衍生品业务为客户提供融资或者变相融资服务，不得为非标资产规避监管行为提供服务或便利。

通知并要求，券商不得向客户收取明显超过履约保障需要的保证金，不得依照客户指令使用保证金。券商要采取有效措施充分了解客户，严格落实投资者适当性管理要求，确保将适当的产品销售给合适的客户。

“各证券公司现存为非标资产提供通道以及为规避监管提供服务或便利的场外衍生品交易，在合同到期后不得展期。”该通知称。

路透已就上述消息联络中国证监会，但暂未获得其立即置评。（完）