中国证监会要求券商不得通过场外衍生品提供融资或变相融资--消息

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月4日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会日前下发通知规范场外衍生品市场，要求券商不得通过场外衍生品业务为客户提供融资或者变相融资服务，不得为非标资产规避监管行为提供服务或便利。
通知并要求，券商不得向客户收取明显超过履约保障需要的保证金，不得依照客户指令使用保证金。券商要采取有效措施充分了解客户，严格落实投资者适当性管理要求，确保将适当的产品销售给合适的客户。
“各证券公司现存为非标资产提供通道以及为规避监管提供服务或便利的场外衍生品交易，在合同到期后不得展期。”该通知称。
路透已就上述消息联络中国证监会，但暂未获得其立即置评。（完）
(发稿 张晓翀/沈一鸣；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。