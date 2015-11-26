中国证监会要求券商不得通过场外衍生品业务向客户融出资金--消息

中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期 全年增长6.7%--统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透北京11月26日 - 两位消息人士周四透露，中国证监会日前通知，要求券商不得通过场外衍生品业务向客户融出资金，供其进行沪深证券交易所上市股票及新三板挂牌股票交易。
被叫停的业务包括：不得新开展此类交易；原已开展的未完全了结的交易，不得展期；对于已签约客户授信额度尚未完全使用的，不得使用剩余授信额度买入股票；不得使用卖出股票后恢复的授信（交易）额度买入股票；不得通过更换标的形式进行买入等。
“不过由于前期市场原因，老早我们收益互换这块就没怎么做了。所以停不停区别不大。”华中某券商相关业务部门人士表示。
截至发稿时，未联系到中国证监会相关部门予以置评。
中国证券业协会周二公布场外证券业务开展情况报告称，中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)4-9月累计虚增互换业务规模1.06万亿元人民币（包括新增规模和终止规模）；协会正在进一步调查核实，发现违规情况将视情节相应采取自律管理措施。
中信证券对此表示，出现相关问题是因为公司系统升级造成对外报送个别信息的错误，主要涉及互换业务4-9月新增规模和终止规模的数据错误，但存量规模数据是正确的。公司已于11月初进行了数据更正，当前公司互换业务规模不超过400亿元。
权益类收益互换业务双方交易价格由投资者与券商一对一商定，互换方向和挂钩标的也没有严格规定，完全按照投资者需求设计，固定利率一般在8%、9%左右。数据统计显示，自该业务2013年开展以来截至今年一季度，全市场权益类收益互换名义本金余额累积达到1,233.87亿元人民币。
所谓权益类收益互换，是券商提供给投资者的柜台交易合约，双方根据协议约定在未来某一期限内针对特定股票的收益表现与固定利率进行现金流交换，投资者与券商互为交易对手方。投资者以私募基金、公募基金、上市公司股东、保险公司等机构为主。（完）
(发稿 沈一鸣/张晓翀；审校 林高丽)
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