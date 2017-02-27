中国资本市场监管必须稳中求进 要增加高质量上市公司数量--证监会主席

路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。

他在国务院新闻办举行的新闻发布会上指出，去年市场盼望“稳”，今年盼望“稳”加“进”，在“进”的方面，其中很重要的就是改革要有新进展、新成效和新突破，尤其是对资本市场参与者达成共识的一些关键性制度，必须迈出关键步伐。

“有句话‘风平浪静好行船’，中国资本市场多年的实践证明，没有稳定的市场环境，任何改革都无法推进，甚至已经迈出的改革步子可能要倒回来，”刘士余称。

他表示，改革的路要一步一步走，关键是要走在正确的路上，而且方向要对。检验资本市场改革唯一标准就是看资本市场是否稳定健康发展。

他并认为，IPO“堰塞湖”数量效应不重要，部分投资者心理效应更重要。通过暂停IPO力图稳定市场、缓解下行压力长远效果并不好。在某一个时点，新股发行增加了，会影响二级市场供求关系，但同时也改善了市场平均市盈率。资本市场长期发展必须引进新公司，新公司会增加市场流动性，吸引增量资金，增加投资价值。

他指出，证监会正对上市公司治理准则进行修订。以期通过修订后的上市公司治理准则，推动各上市公司在公司章程中进一步明确党组织的架构、任务、规则。上市公司应对股东的责任、对社会的责任、对国家的政治责任集于一身，对上市公司加强党领导的要求应该是更高的。

针对金融科技型企业将更容易的在大陆市场上市的问题，他表示，国内资本市场在修改相关制度，比如说对企业在主板IPO有三年盈利的要求，金融科技型企业往往不能满足这个条件，而现在创业板、新三板都顺应了这种状况。

对于资本市场的各种乱象，刘士余称，资本市场任何行为都是有数据记录的，任何人、任何机构在任何时候干的违法违规、坑害中小投资者、破坏市场秩序的行为都是有记录的。这些线索，无论历史的还是当下的，证监会都会盯住不放，那些老套路不管用了，但是不能因为看到哪种行为就推定是某个人干的。

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